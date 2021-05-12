Куман – после матча «Леванте» – «Барселона»: Мы проиграли много борьбы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат прошедшего матча, в котором его команда упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
— Этому нет объяснения. Мы были организованной командой в первом тайме, но потеряли концентрацию во втором. Мы проиграли много борьбы. После счета 2:2 у нас последовала хорошая реакция, но мы плохо отзащищались. Для такой команды как «Барселона» пропустить три гола за тайм ненормально, — цитирует Кумана Marca.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 76 очков.
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источник: Marca