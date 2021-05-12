Мостовой прокомментировал вызов Захаряна в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение по поводу того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оказался в расширенном списке национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

– Захарян совсем молодой парень, неужели у нас нет игроков поопытнее? Это не в укор футболисту, Арсен – молодец, он растет. Звездой, конечно, его называть нельзя, потому что я видел столько звезд в этом возрасте, а потом они пропадали. Это решение немного странноватое, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Захарян – воспитанник академии «Динамо». В составе взрослой команды он дебютировал в нынешнем сезоне. На счету хавбека 12 проведенных встреч за бело-голубых, в которых он забил два гола и отдал пять ассистов.

Ранее футболист выступал за молодежную сборную России на Евро-2021.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Финляндия и Дании.