Мостовой прокомментировал вызов Захаряна в сборную России

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Россия - Молодёжное первенство 12:00 Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 1.27 Х 5.30 П2 8.10
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.05
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.23 Х 3.80 П2 2.60
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 1.90
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.07 Х 9.00 П2 19.0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 1.94
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.60
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
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Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.40
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.20 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.20 Х 3.90 П2 1.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.19 Х 7.40 П2 16.5
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Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.68 Х 4.30 П2 4.80
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12 мая 07:51
автор: Владислав Корегин

Мостовой прокомментировал вызов Захаряна в сборную России

11 мая тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на чемпионат Европы.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение по поводу того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оказался в расширенном списке национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

– Захарян совсем молодой парень, неужели у нас нет игроков поопытнее? Это не в укор футболисту, Арсен – молодец, он растет. Звездой, конечно, его называть нельзя, потому что я видел столько звезд в этом возрасте, а потом они пропадали. Это решение немного странноватое, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Захарян – воспитанник академии «Динамо». В составе взрослой команды он дебютировал в нынешнем сезоне. На счету хавбека 12 проведенных встреч за бело-голубых, в которых он забил два гола и отдал пять ассистов.

Ранее футболист выступал за молодежную сборную России на Евро-2021.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Финляндия и Дании.

источник: Чемпионат.com
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