Гацкан подтвердил свой уход из «Крыльев Советов»

Опорный полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан подтвердил появившуюся информацию о том, что он покидает клуб по окончании текущего сезона.

Напомним, что контракт 37-летнего молдаванина с самарской командой был рассчитан до 30 июня 2021 года.

– Да, я покинул «Крылья Советов». Хочу вернуться к семье в Ростов. Но карьеру я пока не завершаю. Пока предложений нет. Сейчас открыт для них. Принципиально ли, где продолжать карьеру? Мне бы хотелось, чтобы команда была поближе к Ростову-на-Дону, – приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Молдавский хавбек защищал цвета «Крыльев Советов» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 51 матч, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее он выступал за «Ростов» и «Рубин».

Напомним, что по итогам нынешнего сезона «Крылья Советов» вышли в РПЛ.