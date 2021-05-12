Сергей Кирьяков: Вызов Жиркова в сборную России – это больше дань уважения

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о появлении левого защитника «Зенита» Юрия Жиркова в расширенном списке национальной команды на Евро-2020.

Отметим, что на данный момент игрок петербургского клуба является самым возрастным футболистом в составе команды Станислава Черчесова. В августе защитнику исполнится 38 лет.

– Вызов Жиркова – это больше дань уважения. Юрий профессионально относится к своей работе, и это наверняка будет его последний турнир в качестве игрока сборной. Будет ли выходить в основе? Ничего нельзя исключать. Жирков – пример того, как нужно готовиться. И его футбольное долголетие – подарок сверху за такое отношение к своему роду деятельности, – цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

В составе сборной России Жирков провел 102 матча, забил два гола и отдал 11 ассистов. Его дебют в команде состоялся в феврале 2005 года в рамках товарищеской встречи против сборной Италии (0:2).

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Финляндия и Дании.