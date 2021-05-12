«Барселона» хочет обменять Пьянича на Жоржиньо

«Барселона» и «Челси» могут совершить обмен полузащитниками летом 2021 года.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб намерен продать Миралема Пьянича по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что на его место «сине-гранатовые» хотят приобрести футболиста лондонцев Жоржиньо и готовы предложить «синим» права на 31-летнего боснийца.

Если сделка не увенчается успехом, испанская команда постарается продать своего хавбека в «Интер».

Напомним, Пьянич присоединился к «Барселоне» в сентябре прошлого года – его трансфер из «Ювентуса» составил 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, не отличившись голевыми действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.