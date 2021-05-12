«Арсенал» готов заплатить «Лиону» 30 миллионов евро за Дембеле

Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле, арендованный у «Лиона» до конца нынешнего сезона, может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Согласно информации The Telegraph, в услугах 24-летнего француза заинтересован «Арсенал». Отмечается, что руководство «канониров» готово заплатить за форварда 30 миллионов евро.

Напомним, что мадридский клуб арендовал Дембеле в январе этого года, но пока игрок не смог отличиться забитыми мячами за «матрасников», проведя шесть матчей.

В составе «Лиона» нападающий забил 45 голов и 13 ассистов в 108 встречах.