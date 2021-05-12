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Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.05
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Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
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Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
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Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.19 Х 7.40 П2 16.5
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Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 6.50
12 мая 09:25
автор: Владислав Корегин

Моуринью попросит руководство «Ромы» приобрести защитника «Брайтона» Уайта

Английский клуб потребует за своего футболиста 50 миллионов евро.

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт может стать игроком «Ромы» в следующее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, на приобретении 23-летнего англичанина настаивает Жозе Моуринью, который возглавит римскую команду этим летом. Отмечается, что итальянскому клубу придется заплатить за игрока около 50 миллионов евро.

Ранее интерес к футболисту проявили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Уайт является воспитанником академии «Брайтона». В нынешнем сезоне он отыграл 36 матчей, не отличившись голевыми действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2024-го.

источник: The Sun
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