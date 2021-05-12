Моуринью попросит руководство «Ромы» приобрести защитника «Брайтона» Уайта

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт может стать игроком «Ромы» в следующее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, на приобретении 23-летнего англичанина настаивает Жозе Моуринью, который возглавит римскую команду этим летом. Отмечается, что итальянскому клубу придется заплатить за игрока около 50 миллионов евро.

Ранее интерес к футболисту проявили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Уайт является воспитанником академии «Брайтона». В нынешнем сезоне он отыграл 36 матчей, не отличившись голевыми действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2024-го.