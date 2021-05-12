Алаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев оценил шансы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на победу в финальном матче Кубка России.

Напомним, что игра между командами состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало встречи – в 20:00 мск.

– «Крылья Советов» – очень симпатичная команда, ярко играет, состав состоит из опытных и молодых игроков. Самарцы заслуженно вышли в финал. «Локомотив» – проверенный кубковый боец, одна из самых кубковых команд. Честно, жду, чтобы насладиться финалом со всех точек зрения. Многие говорят, что «Локомотив» – фаворит, но это финал, всего один матч, и здесь шансы 50 на 50, – цитирует Алаева РИА Новости.

Ранее в плей-офф Кубка России нынешнего сезона железнодорожники обыграли «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь самарцы одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).