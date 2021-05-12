Сергей Петренко: Думаю, что в Грозном «Спартак» справится со своей задачей

Чемпион СССР 1976 года в составе московского «Торпедо» Сергей Петренко считает, что «Спартак» заслуживает того, чтобы завершить нынешний сезон на втором месте.

«Если команда занимает конкретное место в турнирной таблице, то именно этого она и заслуживает, – отметил Петренко в интервью для «МК-Спорт». – Другое дело, что все претенденты на вторую путевку в Лигу чемпионов допускали по ходу чемпионата осечки. «Спартак» является одной из этих команд, и, пожалуй, именно красно-белые смогли пройти турнирную дистанцию наиболее ровно и стабильно.

Думаю, что в последнем туре спартаковцы справятся со своей задачей, хотя в Грозном очень непростая команда, способная выдать как выдающийся матч, так и посредственный».

После 29 туров «Спартак» занимает второе место, на три очка опережая «Локомотив». Для того, чтобы завоевать серебряные медали и получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов красно-белым достаточно не проиграть в последней игре сезона.

16 мая в Грозном состоится матч «Ахмат» – «Спартак».