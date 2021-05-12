Буффон может стать игроком «Барселоны»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Foot Mercato, каталонский клуб рассматривает 43-летнего итальянца в качестве дублера основному вратарю Марку-Андре тер Штегену. Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» уже провело переговоры с футболистом по поводу возможного подписания контракта.

Буффон выступает за «Ювентус» с июля 2001 года. Сезон-2018/19 он провел в составе «ПСЖ», а затем вновь вернулся в туринский клуб. В общей сложности на счету голкипера 683 матча, в которых он пропустил 537 голов и 322 раза отстоял «на ноль».

Ранее игрок объявил о своем уходе из «бьянконери» летом 2021 года.