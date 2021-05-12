Сергей Петренко: Чего хотел Тедеско, для меня так и осталось загадкой

Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Сергей Петренко прокомментировал работу Доменико Тедеско в «Спартак».

«Я понял в свое время Массимо Карреру, чего он хотел добиться и каким путем к этому шел, а вот чего хотел Тедеско, для меня так и осталось загадкой, – рассказал Петренко в интервью для «МК-Спорт». – Знаю, что его заявление о досрочном уходе, его вызывающее поведение выводили из себя многих представителей отечественного тренерского цеха. Но, повторюсь, результат налицо. Если Доменико займет в итоге со «Спартаком» второе место и выведет команду в Лигу чемпионов, то можно будет говорить, что со своей задачей он справился. А каким образом – другой вопрос. Признаться, я не понимаю, как бы дальше под его руководством могла развиваться и прогрессировать команда.

Подозреваю, что и Леонид Федун сейчас не знает, что ему нужно и какой тренер необходим. В клубе много людей и игроков, которые не понимают, где они находятся, да и игровая концепция меняется постоянно.

Главный тренер должен быть независимым, но, насколько я понимаю, Федуну такие люди не особо нужны. Следующему наставнику красно-белых, как бы его ни звали и какой бы национальности он ни был, надо предоставить минимум 2 года на создание боеспособного коллектива».

Тедеско, в прошлом работавший с «Шальке», был назначен главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. В прошлом году красно-белые финишировали в чемпионате России на седьмом месте, не попав в еврокубки. Перед последним туром нынешнего сезона команда занимает второе место, на три очка опережая «Локомотив».