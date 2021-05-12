Сборная Казахстана отказалась от проведения товарищеского матча с Косово

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Россия - Молодёжное первенство 12:00 Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 1.40 Х 4.40 П2 6.40
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.23 Х 3.80 П2 2.60
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.61
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.33
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.06 Х 9.70 П2 19.0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.30 Х 4.50 П2 1.90
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 6.60
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.30
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.48 Х 3.20 П2 3.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.20 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.70 Х 4.20 П2 4.80
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.19 Х 7.40 П2 16.5
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.72 Х 4.00 П2 5.20
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 6.50
12 мая 10:39
автор: Владислав Корегин

Сборная Казахстана отказалась от проведения товарищеского матча с Косово

Игра должна была состояться 4 июня.

Товарищеский матч между сборными Казахстана и Косово, запланированный на 4 июня, не состоится.

По информации meta-ratings.kz, представители казахстанской федерации футбола были вынуждены отказаться от игры, чтобы избежать проблем политического характера.

Отметим, что Казахстан является одной из тех стран, которые не признали суверенитет Косово. После того, как стало известно о договоренности по поводу проведения товарищеского матча, МИД Казахстана направило письмо в федерацию с рекомендацией воздержаться от поездки и игры.

Напомним, матч должен был пройти на территории Республики Косово.

источник: «Метарейтинг Казахстан»
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