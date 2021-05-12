Сборная Казахстана отказалась от проведения товарищеского матча с Косово

Товарищеский матч между сборными Казахстана и Косово, запланированный на 4 июня, не состоится.
По информации meta-ratings.kz, представители казахстанской федерации футбола были вынуждены отказаться от игры, чтобы избежать проблем политического характера.
Отметим, что Казахстан является одной из тех стран, которые не признали суверенитет Косово. После того, как стало известно о договоренности по поводу проведения товарищеского матча, МИД Казахстана направило письмо в федерацию с рекомендацией воздержаться от поездки и игры.
Напомним, матч должен был пройти на территории Республики Косово.
источник: «Метарейтинг Казахстан»