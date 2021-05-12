Защитник Гапон сменил «Химки» на карагандинский «Шахтер»

Левый защитник «Химок» Евгений Гапон стал игроком «Шахтера» из Караганды, сообщает meta-ratings.kz.
По информации источника, контракт 30-летнего россиянина с командой рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Напомним, что в данный момент казахстанский клуб возглавляет Магомед Адиев, знакомый с игроком по совместной работе в «Анжи».
Гапон выступал за «Химки» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за подмосковную команду восемь матчей, не отличившись результативными действиями. Ранее футболист защищал цвета «Кубани», «Мордовии», «Факела» и «Шинника».
источник: «Метарейтинг Казахстан»