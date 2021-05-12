Сергей Петренко: «Динамо» необходимо спокойно работать и в следующем сезоне пробиваться в Европу

Чемпион СССР в составе московского «Торпедо» Сергей Петренко оценил выступление столичного «Динамо» под руководством немецкого тренера Сандро Шварца.

«Динамо» необходимо спокойно и планомерно работать и уже в следующем сезоне пробиваться в европейские соревнования, – отметил Петренко в интервью для «МК-Спорт». – В этом же году бело-голубым удалось совершить заметный скачок вперед, который удивил, подозреваю, и их самих.

Отмечу работу Сандро Шварца, о стиле работы и возможностях которого до его назначения в «Динамо» мало кому что было известно. Он активно привлекает к работе молодежь, доверяет ей, что не может не подкупать.

Нет ли перекоса в сторону молодых игроков? У них хватает и опытных ребят в линии защиты и в воротах. Хотелось бы видеть центрального полузащитника, который бы не только в обороне был хорош, но и в созидательных действиях полезен, кто мог бы вести командную игру».

Бывший тренер «Майнца» Шварц возглавил «Динамо» в октябре прошлого года после увольнения Кирилла Новикова.