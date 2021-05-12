«Оренбург» подаст жалобу в CAS в случае отклонения апелляции на невыдачу лицензии для участия в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость о том, что клуб не получил лицензию от Российского футбольного союза для выступления в следующем сезоне чемпионата России.

Ранее стало известно, что оренбургской команде отказали в получении лицензии на участие в матчах РПЛ. Сегодня, 12 мая, РФС рассмотрит апелляцию по поводу данного решения.

– Юрист нашей команды изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний. Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в РПЛ. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, «серебряный» матч у «Нижнего Новгорода», кровью и потом заслужила право играть в РПЛ, – цитирует Андреева ТАСС.

После 41 тура ФНЛ подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице, набрав 91 очко. Клуб гарантировал себе выход в РПЛ.

.