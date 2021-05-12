«Атлетико» претендует на Де Пауля

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Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Академия футбо 1 Тамбов-мол. 1 П1 1.60 Х 3.80 П2 4.70
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 2.15 Х 2.60 П2 3.80
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 2.85
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.32 Х 3.70 П2 2.50
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.61
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.11 Х 8.10 П2 13.5
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.30 Х 4.50 П2 1.90
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 6.60
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.40
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.47 Х 4.70 П2 6.90
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.48 Х 3.20 П2 3.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.76 Х 4.10 П2 4.50
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Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.40
12 мая 11:29
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» претендует на Де Пауля

Мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 40 миллионов евро.

«Атлетико» планирует приобрести центрального полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

Как сообщает Calcio Mercato, мадридский клуб считает 26-летнего аргентинца отличным вариантом усиления своей средней линии в летнее межсезонье.

Отмечается, что команда из Удине надеется заработать 50 миллионов евро на продаже своего игрока. Однако руководство «матрасников» рассчитывает сбить цену на хавбека и надеется оформить данный трансфер за 40 миллионов.

Помимо испанцев, игрока хотят подписать «Милан», «Наполи» и «Ювентус»

Де Пауль выступает за «Удинезе» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил девять голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: Calcio Mercato
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