«Атлетико» претендует на Де Пауля

«Атлетико» планирует приобрести центрального полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

Как сообщает Calcio Mercato, мадридский клуб считает 26-летнего аргентинца отличным вариантом усиления своей средней линии в летнее межсезонье.

Отмечается, что команда из Удине надеется заработать 50 миллионов евро на продаже своего игрока. Однако руководство «матрасников» рассчитывает сбить цену на хавбека и надеется оформить данный трансфер за 40 миллионов.

Помимо испанцев, игрока хотят подписать «Милан», «Наполи» и «Ювентус»

Де Пауль выступает за «Удинезе» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил девять голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.