Артем Голубев: Я бы хорошенько подумал, если бы мне поступило предложение от «Зенита»

Опорный полузащитник «Уфы» Артем Голубев ответил на вопрос о том, интересен ли ему вариант с переходом в «Зенит».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего игрока 29 проведенных матчей за уфимцев, в которых он забил один гол.

– Если бы поступило предложение от петербуржцев, то стоило бы хорошенько все обдумать, все взвесить. Очень важно понимать, как именно тебя хотят использовать в новой команде. Если на тебя рассчитывают как на основного футболиста, то это одно. А если подписывают непонятно для чего, то стоит задуматься, – цитирует Голубева RT.

Напомним, российский хавбек является воспитанником академии «Краснодара». К уфимской команде он присоединился в июле 2019 года на правах арендного соглашения. Через год клуб из Башкортостана выкупил футболиста за 700 тысяч евро, подписав с ним трехлетний контракт.

В составе молодежной сборной России Голубев отыграл 11 матчей.