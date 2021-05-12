Медиадиректор «Спартака» Фетисов переведен из реанимации в обычную палату

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартак» Антон Фетисов переведен из реанимации в обычную палату.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова самого Фетисова.

Инцидент произошел в Москве на Новокосинской улице. СМИ сообщали, что Фетисов оказался участником конфликта в ресторане. Ему нанесли несколько ударов, что стало причиной черепно-мозговой травмы.

Сегодня стало известно, что полиция задержала по подозрению в нападении на Фетисова сотрудника «Мосводоканала» Жафяра Боровкова.

«Человека, избившего Антона, задержали, подтверждаем, – заявил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин. – Антон его опознал, он дал признательные показания. Фетисова перевели в общую палату, но говорить о сроках восстановления пока преждевременно. В целом он настроен позитивно и обещает скоро вернуться».