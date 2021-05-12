Голубев – о своем возвращении в «Краснодар»: Сейчас я игрок «Уфы», а что будет дальше – посмотрим

Полузащитник «Уфы» и молодежной сборной России Артем Голубев рассказал о своем уходе из «Краснодара» прошлым летом.

Напомним, что 22-летний игрок является выпускником академии «быков». За основную команду хавбек провел пять матчей, не отличившись результативными действиями. В июле 2020 года игрок подписал трехлетний контракт с клубом из Башкортостана.

– Было очень тяжело. Ты семь лет находишься в клубе, со всеми знаком, а потом раз – и ты уже в другой команде. Было трудно принять это. В сообщении клубу я написал, что мы не прощаемся. У «Краснодара» есть опция выкупа. Посмотрим, все может случиться в будущем. Не хочу ничего загадывать. Сейчас я игрок «Уфы», а что будет дальше – покажет время, – приводит слова Голубева RT.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 29 проведенных матчей за уфимцев, в которых он забил один гол. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.