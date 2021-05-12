Наумов считает «Локомотив» фаворитом финального матча Кубка России против «Крыльев Советов»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство перерыв Академия футбо 1 Тамбов-мол. 1 П1 1.70 Х 3.50 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство перерыв Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 3.80
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.61
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 2.85
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.32 Х 3.70 П2 2.50
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.11 Х 8.10 П2 13.5
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.30 Х 4.50 П2 1.90
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 6.60
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.47 Х 4.70 П2 6.90
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.40
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.48 Х 3.20 П2 3.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.76 Х 4.10 П2 4.50
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.30 П2 16.5
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.40
12 мая 12:33
автор: Владислав Корегин

Наумов считает «Локомотив» фаворитом финального матча Кубка России против «Крыльев Советов»

Игра состоится сегодня в 20:00 мск.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Крыльев Советов».

Напомним, что встреча между командами состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 мск.

Борьба будет, потому что на одну игру любая команда может настроиться, чтобы показать свой максимум. Тем более, когда на кону стоит трофей. Думаю, обе команды постараются предъявить свои козыри. Но «Локомотив» – известный кубковый боец, он уже не раз забирал этот трофей, да и мастерство у него повыше, чем у самарцев. Поэтому мне кажется, что железнодорожники дожмут соперника и возьмут кубок, – сказал Наумов.

Ранее в плей-офф Кубка России нынешнего сезона железнодорожники обыграли «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь самарцы одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).

источник: «Советский спорт»
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