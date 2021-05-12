Наумов считает «Локомотив» фаворитом финального матча Кубка России против «Крыльев Советов»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Крыльев Советов».

Напомним, что встреча между командами состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 мск.

– Борьба будет, потому что на одну игру любая команда может настроиться, чтобы показать свой максимум. Тем более, когда на кону стоит трофей. Думаю, обе команды постараются предъявить свои козыри. Но «Локомотив» – известный кубковый боец, он уже не раз забирал этот трофей, да и мастерство у него повыше, чем у самарцев. Поэтому мне кажется, что железнодорожники дожмут соперника и возьмут кубок, – сказал Наумов.

Ранее в плей-офф Кубка России нынешнего сезона железнодорожники обыграли «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь самарцы одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).