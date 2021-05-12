СМИ: Лапорт получил испанское гражданство

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт сменил футбольное гражданство.

Согласно информации Actu Foot, 26-летний игрок будет выступать за сборную Испании на Евро-2020. Решение о смене гражданства футболист принял в связи с тем, что главный тренер французской сборной Дидье Дешам лишь трижды вызывал защитника на матчи национальной команды. При этом игрок так и не смог дебютировать в сборной.

Напомним, что защитник родился в Бордо, но имеет баскские корни от прадедушки и прабабушки.

На чемпионате Европы Испания сыграет в группе Е. Их соперниками станут сборные Швеции, Польши и Словакии.