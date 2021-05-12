«Лестер» хочет усилиться полузащитником «Вест Бромвича» Перейрой

Атакующий полузащитник «Вест Бромвича» Матеус Перейра может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает The Daily Express.

Как утверждает источник, руководство «Лестера» намерено подписать контракт с 25-летним бразильцем по окончании нынешнего сезона. Сам игрок заинтересован в уходе из команды, поскольку «дрозды» вылетели из АПЛ по итогам сезона-2020/21.

Также хавбека хотят приобрести «Астон Вилла» и «Лидс».

Перейра выступает за «Вест Бромвич» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.