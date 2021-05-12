Илья Геркус: Задорные «Крылья Советов» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что московский клуб легко обыграет самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России.

Игра состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым и опытным «Локо», – написал Геркус в своем телеграм-канале. – «Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 – и уйдет на перерыв.

Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два. Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо».

В прошлом «Локомотив» рекордные восемь раз выигрывал Кубок России – в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019 годах.