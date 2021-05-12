«Крылья Советов» получили лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил о том, что клуб получил лицензию РФС, дающую право выступить в чемпионате РПЛ сезона-2021/22.
«Мы ответили на возникшие вопросы, в результате лицензия получена», – заявил Калакуцкий в интервью для ТАСС.
Напомним, что ранее РФС отказал самарцам в получении лицензии.
За один тура до завершения первенства ФНЛ «Крылья» занимают первое место, на семь очков опережая «Оренбург». Прошлый раз самарская команда выступала в элитном дивизионе в сезоне-2019/20 и финишировала на предпоследней 15-й строчке таблицы.
источник: ТАСС