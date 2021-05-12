Официально: Ван Дейк пропустит Евро-2020

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил о том, что он не сыграет на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что 29-летний футболист продолжает свое восстановление после операции на колене – в октябре прошлого года он повредил крестообразные связки после столкновения с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче пятого тура чемпионата Англии.

– Я получил травму семь месяцев назад, и мое возращение на поле имеет очень долгий путь. На данный момент, мне нужен двигаться шаг за шагом. В целом, восстановление проходит хорошо и никаких рецидивов травмы у меня не было. Однако я принял решение пропустить ближайший Евро и начать подготовку к заключительной стадии реабилитации во время межсезонья. Пока я сосредоточен на своих выступлениях в клубе, – цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов попала в группу C, где сыграет со сборными Австрией, Македонией и Украиной.