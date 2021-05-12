Иван Сергеев: Сейчас для игроков «Крыльев Советов» финал Кубка России с «Локомотивом» – матч жизни

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Локомотивом».

Напомним, что игра между командами состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 мск.

– Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперед так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем все для победы. Мы – «Крылья»! – написал Сергеев на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне российский форвард забил 43 гола и отдал девять ассистов в 44 матчах.

Ранее в плей-офф Кубка России нынешнего сезона «Локомотив» обыграл «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь «Крылья Советов» одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).