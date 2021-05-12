«Оренбург» повторно не смог получить лицензию для участия в РПЛ

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отказал «Оренбургу» в выдаче лицензии для участия в РПЛ, об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу РФС.

Та же участь постигла и владикавказскую «Аланию», которая с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

Команда из Оренбурга обеспечила себе выход в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ за тур до окончания сезона.

Процедуру лицензирования со второго раза прошли самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Серебряный призер ФНЛ намерен подать жалобу в CAS из-за отклонения апелляции.