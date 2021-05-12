Евгений Калакуцкий: Следующее лицензирование у нас может быть завтра – лицензия УЕФА

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о возможном лицензировании своей команды в УЕФА.

— Следующее лицензирование у нас может быть завтра – лицензия УЕФА. Но, чтобы на нее претендовать, нужны спортивные результаты. Сегодня вечером все и узнаем. Наша команда находится в боевом духе. Сейчас еду, читаю прессу и понятно, что мы андердоги. Пока что мы еще представители ФНЛ, и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем все, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов, — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

Самарский клуб, занявший досрочно первое место в чемпионате ФНЛ, сегодня в 20:00 мск в Нижнем Новгороде сыграет в финале Кубка России с московским «Локомотивом», который является восьмикратным победителем турнира.