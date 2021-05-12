Сенников – перед финалом Кубка России: Явный фаворит в этом противостоянии — «Локомотив»

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал фаворита в предстоящем матче.

— Надеюсь, матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии — «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в премьер-лиге, и подбор футболистов говорят о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне. В основном команда молодая у Самары, — передает слова Сенникова «Чемпионат».

Добавим, что железнодорожники являются восьмикратными обладателями Кубка России, а «Крылья Советов» в 2004 году дошли до финала, где уступили грозненскому «Тереку».