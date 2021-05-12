Андрей Червиченко: Мне все равно, будут «Алания» и «Оренбург» выступать в РПЛ или нет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение апелляционного комитета РФС.

— Если у команды стадион не соответствует требованиям, то о чем тут говорить? Надо приводить в соответствие стадион. Мне все равно, будут они выступать в РПЛ или нет. У меня ни к «Оренбургу», ни к «Алании» нет личной неприязни. Чем больше команд будет сменяться в нашей лиге, тем больше молодых российских игроков мы будем видеть. Никакой предвзятости в этом плане нет. Но спекулировать на спортивных принципах, не выполняя своих обязательств, точно не следует, — цитирует Червиченко «СЭ».

Стоит добавить, что процедуру лицензирования со второго раза прошли самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».