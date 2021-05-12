Динияр Билялетдинов: В финале Кубка может случиться все, что угодно, «Локомотиву» будет непросто

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от сегодняшнего финала Кубка России.

«Шансы у «Крыльев» есть, конечно, – отметил Билялетдинов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Это очень атакующая команда, которая забивает много мячей. У них сейчас победная серия, они раскованны. В финале Кубка может случиться все, что угодно. Как мне кажется, фаворита на бумаге не может быть. «Локомотиву» будет непросто. Для «Крыльев» возможность играть в еврокубках – это большая мотивация. Финал – это нечто особенное. Меня радует, что подняли интерес к этому турниру за счет введения возможности играть в еврокубках. Это очень правильное решение. Сейчас все относятся очень серьезно к Кубку России».

Матч «Локомотив» – «Крылья Советов» состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени. Победитель Кубка России получит право выступить в Лиге Европы.

В прошлом «Локомотив» рекордные восемь раз выигрывал второй по значимости национальный турнир – в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019 годах.

«Крылья Советов» ранее лишь однажды выходили в финал, уступив в 2004 году грозненскому «Тереку» со счетом 0:1.