Пресс-служба «Спартака» прокомментировала публикацию в интернете черновика стратегии развития

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал ситуацию с появлением в публичном доступе черновика стратегии развития клуба.

Ранее этот документ опубликовал телеграм-канал BlackMirror.

«Джентльмены, которые выложили документ, сами назвали его черновиком, который, возможно, никто не видел, – отметил Кулемин в интервью для Sport24.ru – А возможно, это черновик черновика вообще. Есть много всяких проектов и презентаций, которые остаются проектами и презентациями. Особенно, если их подлинность не установлена. Мы это уже говорили раньше».

Напомним, что после завершения нынешнего сезона «Спартак» покинет немецкий тренер Доменико Тедеско. Главным кандидатом на вакантную должность СМИ называют португальца Руя Виторию.