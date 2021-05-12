Пресс-служба «Спартака» прокомментировала публикацию в интернете черновика стратегии развития

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 5.40 Х 2.95 П2 1.81
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 19' Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 7.10
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.04
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.36 Х 3.10 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.58 Х 4.30 П2 5.80
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 4.40
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.70 Х 4.40 П2 1.68
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.60 Х 4.50 П2 5.30
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.27 Х 6.20 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 7.90 П2 18.0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.60
12 мая 15:48
автор: Виктор Шарафудинов

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала публикацию в интернете черновика стратегии развития

Один из телеграм-каналов сообщил кандидатуры каких тренеров рассматривало руководство красно-белых.

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал ситуацию с появлением в публичном доступе черновика стратегии развития клуба.

Ранее этот документ опубликовал телеграм-канал BlackMirror.

«Джентльмены, которые выложили документ, сами назвали его черновиком, который, возможно, никто не видел, – отметил Кулемин в интервью для Sport24.ru – А возможно, это черновик черновика вообще. Есть много всяких проектов и презентаций, которые остаются проектами и презентациями. Особенно, если их подлинность не установлена. Мы это уже говорили раньше».

Напомним, что после завершения нынешнего сезона «Спартак» покинет немецкий тренер Доменико Тедеско. Главным кандидатом на вакантную должность СМИ называют португальца Руя Виторию.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сильнейший защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020Московский ЦСКА без проблем разгромил "Нижний Новгород"Вероника Кудерметова прошла во второй круг турнира в РимеКем оказался напавший на медиадиректора «Спартака»?Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузи
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
«У нас в хоккее как в итальянском футболе: каждая бабушка — тренер сборной». Большой разговор с агентом, часть 1
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев специально для «Плеймейкера» прокомментировал заявку сборной России на заключительный этап Евротура (в первой части интервью) и оценил перспективы команды Валерия Брагина на стартующем 21 мая в Риге ЧМ-2021 (во второй).
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика