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Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 5.40 Х 2.95 П2 1.81
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 19' Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 7.10
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.36 Х 3.10 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.04
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 4.40
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.58 Х 4.30 П2 5.80
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.70 Х 4.40 П2 1.68
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.27 Х 6.20 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.60 Х 4.50 П2 5.30
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 7.90 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.60
12 мая 15:59
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Хохлов: И для «Локомотива» будет тяжелая игра, и у «Крыльев» есть шансы

Московский и самарский клуб встретятся в финале Кубка России.

Чемпион России 2004 года в составе «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от сегодняшней игры железнодорожников против «Крыльев Советов».

Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Сегодня будет интересный финал, – отметил Хохлов в интервью для «Чемпионата». – «Крылья Советов» хорошо играли в ФНЛ, достойно выступали в Кубке, а «Локо» показывает самый стабильный футбол. И для «Локомотива» будет тяжелая игра, и у «Крыльев» есть шансы.

Я не знаю, можно ли считать успешным сезон «Локомотива» в случае победы, потому что я не в курсе, какие были задачи у железнодорожников. Но мне кажется, они все еще готовы побороться и за второе место, и за Кубок России».

Обладатель трофея получит возможность сыграть в Лиге Европы.

«Локомотив» ранее выигрывал Кубок России рекордные восемь раз, а «Крылья» лишь однажды выходили в финал, уступив в 2004 году грозненскому «Тереку» (0:1).

источник: Чемпионат.com
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