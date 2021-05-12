Дмитрий Хохлов: И для «Локомотива» будет тяжелая игра, и у «Крыльев» есть шансы

Чемпион России 2004 года в составе «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от сегодняшней игры железнодорожников против «Крыльев Советов».

Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Сегодня будет интересный финал, – отметил Хохлов в интервью для «Чемпионата». – «Крылья Советов» хорошо играли в ФНЛ, достойно выступали в Кубке, а «Локо» показывает самый стабильный футбол. И для «Локомотива» будет тяжелая игра, и у «Крыльев» есть шансы.

Я не знаю, можно ли считать успешным сезон «Локомотива» в случае победы, потому что я не в курсе, какие были задачи у железнодорожников. Но мне кажется, они все еще готовы побороться и за второе место, и за Кубок России».

Обладатель трофея получит возможность сыграть в Лиге Европы.