Зарема Салихова: Опубликованные документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака»

Член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала ситуацию с появлением в публичном доступе черновика стратегии развития клуба.

— Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, не трудно догадаться кому это может быть выгодно, — передает слова Салиховой «СЭ».

«Спартак» за тур до окончания чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками, у идущего третьим «Локомотива» 53 очка.