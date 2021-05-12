Игорь Лебедев: В финале может произойти все, что угодно

«Не допускаю поражения «Локомотива» как его болельщик, но в финале может произойти все, что угодно.
По всем раскладам подопечные Марко Николича сильнее и увереннее, но этот факт может сыграть и в обратную сторону. Команда может великолепно настроиться на сильного соперника, а потом проиграть непонятно кому», - цитирует чиновника Sport24.ru.
Напомним, финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями» пройдет сегодня вечером в Нижнем Новгороде.
Начало матча в 20:00 по московскому времени.
источник: Sport24.ru