Игорь Лебедев: В финале может произойти все, что угодно

«Не допускаю поражения «Локомотива» как его болельщик, но в финале может произойти все, что угодно.

По всем раскладам подопечные Марко Николича сильнее и увереннее, но этот факт может сыграть и в обратную сторону. Команда может великолепно настроиться на сильного соперника, а потом проиграть непонятно кому», - цитирует чиновника Sport24.ru.

Напомним, финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями» пройдет сегодня вечером в Нижнем Новгороде.

Начало матча в 20:00 по московскому времени.