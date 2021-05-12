«Спартак» заплатит «Аяксу» 500 тысяч евро за Промеса в случае попадания в Лигу чемпионов

Московский «Спартак» заплатит амстердамскому «Аяксу» 500 тысяч евро в качестве бонуса по трансферу полузащитника Квинси Промеса, если команда Доменико Тедеско квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает «Матч ТВ».

Согласно условиям сделки между клубами, Промес перешел в стан красно-белых за восемь с половиной миллионов евро. Также еще два с половиной миллиона москвичи обязаны будут выплатить голландскому клубу в качестве различных бонусов, одним из которых является выход команды в Лигу чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Промес провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

За один тур до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Чтобы завоевать серебряные медали и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов, москвичам достаточно сыграть вничью с грозненским «Ахматом» в последнем туре.