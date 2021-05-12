«Таких решений нельзя допускать». Газзаев – об отказе в лицензировании «Оренбурга» и «Алании»

Экс-наставник владикавказской «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на решение апелляционного комитета РФС.

— Справедливость данного решения у меня вызывает вопросы. Почему тогда «Тамбов» в прошлом году не дисквалифицировали, когда у него не было стадиона? Наоборот, ему всем миром помогали — получается, двойные стандарты. Насколько я знаю, «Оренбург» к середине сезона должен увеличить вместимость до 10 тысяч, чтобы соответствовать требованиям. «Алания» тоже строит стадион. Эти команды целый год трудились, прилагали усилия, а теперь их хотят лишить шанса сыграть в РПЛ? Мне кажется, таких решений нельзя допускать, – передает слова Газзаева телеканал «Матч ТВ».

«Оренбург» обеспечил себе выход в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ за тур до окончания сезона. «Алания» с 74 очками занимает четвертую строчку, дающую право побороться за место в высшем дивизионе чемпионата России в стыковых матчах.

Добавим, что самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо» получили лицензию со второй попытки.