Нико Ковач: Очень жаль, что Головин не мог помогать «Монако» с самого начала сезона

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру Александра Головина в сезоне-2020/21.

«Я не разочарован сезоном Головина, – цитирует хорвата официальный сайт монегасков. – В нынешнем году у него был прекрасный отрезок, а в матче против «Лорьяна» он переломил ход игры. Александр забивал сам и делал голевые передачи. Я жалею лишь о том, что он не мог помогать «Монако» с самого начала сезона».

В нынешнем сезоне Александр забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач в 22 матчах за «Монако».

13 мая монегаскам предстоит полуфинальный матч Кубка Франции в гостях у любительского клуба «Рюмийи-Вальер».