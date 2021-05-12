УЕФА объявил судей на финалы еврокубков

На решающем матче главного европейского клубного турнира будут работать Антонио Мигель Матеу Лаос (главный судья), Пау Себриан Дэвис, Роберто Диас Перес Дель Паломар (ассистенты) и Карлос Дель Серра Гранде (резервный судья). Вся бригада из Испании.
За систему ВАР будут отвечать Алехандро Хосе Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра, Иньиго Прието Лопес де Сераин (все - Испания) и Павел Гиль (Польша).
Финал Лиги Европы обслужат французы Клеман Тюрпен (главный рефери) и его ассистенты Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр - Славко Винчич из Словении.
За работой ВАР будут следить Франсуа Летескье, Жером Бриссар, Бенжамин Паже (все - Франция) и голландец Паулюс Ван Боккель.
Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдет 29 мая.