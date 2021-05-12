Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на финал Кубка России

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич и наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объявили стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Мухин, Жемалетдинов, Крыховяк, Камано, Смолов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Якуба, Р.Алвеш, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Сергеев.

В плей-офф Кубка России нынешнего сезона железнодорожники обыграли «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь самарский клуб одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).

Добавим, что красно-зеленые являются восьмикратными обладателями Кубка России, а «Крылья Советов» в 2004 году дошли до финала, где уступили грозненскому «Тереку».