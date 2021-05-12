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Греция - Суперлига перерыв Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.95 Х 2.95 П2 4.50
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 45+2' ЦСКА С 1 Лудогорец 0 П1 1.27 Х 5.20 П2 11.0
Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.80
Греция - Суперлига перерыв Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.45
Греция - Суперлига перерыв Олимпиакос 1 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 23' Локомотив М 1 Крылья Советов 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.95
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.75 Х 3.50 П2 4.90
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.80 Х 4.60 П2 1.64
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.67 Х 4.30 П2 4.90
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.18 Х 7.90 П2 16.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.69 Х 3.80 П2 5.80
12 мая 19:28
автор: Артем Спиридонов

Источник: «Челси» предложит Тухелю новый контракт

Немецкий специалист возглавил «аристократов» 26 января 2021 года.

Главному тренеру лондонского «Челси» Томасу Тухелю будет предложен новый контракт, об этом сообщает Daily Mail.

Руководство синих довольно работай 47-летнего специалиста и готово предложить ему соглашение по схеме 2+1 с увеличением зарплаты. В настоящее время Тухель зарабатывает семь миллионов евро в год.

Немец вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, в котором «аристократы» в последний раз выступали девять лет назад. Тогда команда под руководством итальянца Роберто ди Маттео завоевала главный трофей турнира, обыграв мюнхенскую «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

источник: The Daily Mail
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