Источник: «Челси» предложит Тухелю новый контракт

Главному тренеру лондонского «Челси» Томасу Тухелю будет предложен новый контракт, об этом сообщает Daily Mail.

Руководство синих довольно работай 47-летнего специалиста и готово предложить ему соглашение по схеме 2+1 с увеличением зарплаты. В настоящее время Тухель зарабатывает семь миллионов евро в год.

Немец вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, в котором «аристократы» в последний раз выступали девять лет назад. Тогда команда под руководством итальянца Роберто ди Маттео завоевала главный трофей турнира, обыграв мюнхенскую «Баварию» в серии послематчевых пенальти.