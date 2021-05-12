Николич – перед финалом Кубка России: Нельзя недооценивать соперника в таких играх

Главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— В Кубке никогда нет фаворита. Команда из ФНЛ дошла до финала и побеждала три команды РПЛ. У нас тоже был сложный путь. Две очень хорошие команды заслужено вышли в финал. Нельзя недооценивать соперника в таких играх, надо сохранять концентрацию каждую минуту. У них хорошая команда. Кто будет меньше ошибаться, тот и выиграет.Надо играть на результат и забирать трофей, —приводит слова сербского специалиста телеканал «Матч ТВ».

В плей-офф Кубка России нынешнего сезона железнодорожники обыграли «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). В свою очередь самарский клуб одержали победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.).

Добавим, что красно-зеленые являются восьмикратными обладателями Кубка России, а «Крылья Советов» в 2004 году дошли до финала, где уступили грозненскому «Тереку».