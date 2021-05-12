Евсеев назвал Абильдгора лучшим опорным полузащитником в РПЛ

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев считает, что полузащитник казанского клуба Оливер Абильдгор является лучшим среди опорников в чемпионате России.

— Предпоследний тур сыгран. Назову полузащитников для символической сборной года. Тут выбор огромен. Начну с опорного, может быть для кого-то этот выбор не очевиден, но считаю, что лучшим в этом сезоне был Абильдгор. На нем в «Рубине» завязана не только оборона, но и начальная фаза атаки. Антропометрия позволяет ему на этой позиции играть уверенно: рост, цепкость. Надежен в переходных фазах и в перехватах. Быстрым игрокам вроде Хвичи и Макарова сразу может организовать атаки, — написал Евсеев в своем инстаграме.

В текущем сезоне РПЛ датчанин провел 27 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.