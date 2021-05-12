Директор «Нефтехимика»: Мы не видели смысла подавать апелляцию и попадать потом на штрафы

Директор «Нефтехимика» Валерий Калачев рассказал, почему его команда не стала обжаловать решение об отказе в выдаче лицензии.

— В большей степени это связано с турнирной ситуацией: у нас нет шансов попасть в четверку. Плюс действительно есть вопросы, которые нам надо устранить.

— Главное требование — стадион. РПЛ разрешает играть в пределах своего региона. Вам ведь можно принимать в Казани?

— Да. По стадиону вопросов никаких. Но, повторю, есть недостатки, которые надо устранить. В следующем сезоне «Нефтехимик» уже будет готов к тому, чтобы решать задачу выхода.

— В четверку вам не пробиться, но при этом вы можете занять даже пятое место, обойдя «Балтику» и «Торпедо». А последнее слово по формату «стыков» — за бюро Исполкома РФС.

— Приоритет ведь все равно отдается командам премьер-лиги, разве нет?

— Да, но здесь ситуация нетривиальная: «Нижний Новгород» могут поднять в элитный дивизион с третьей строчки.

— Могу сказать одно: те требования, которые предъявляются, мы на сегодняшний день не выполняем. Нам надо время на их исправление. С учетом ситуации в таблице мы не видели смысла подавать апелляцию и попадать потом на штрафы, — цитирует Калачева телеканал «Матч ТВ».