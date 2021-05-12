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Болгария - Первая лига 2-й тайм, 90+10' ЦСКА С 4 Лудогорец 1
БЕТСИТИ Кубок России 2-й тайм, 66' Локомотив М 2 Крылья Советов 1 П1 1.37 Х 4.50 П2 12.0
Испания - Примера 2-й тайм, 70' Севилья 1 Валенсия 0 П1 1.13 Х 7.50 П2 29.0
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.80
Испания - Примера 1-й тайм, 29' Сельта 1 Хетафе 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.40
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.70 Х 4.30 П2 4.60
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.70 Х 4.30 П2 1.69
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.80 Х 4.20 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 8.40 П2 18.0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.55 Х 3.70 П2 2.65
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.60
12 мая 20:28
автор: Артем Спиридонов

Директор «Нефтехимика»: Мы не видели смысла подавать апелляцию и попадать потом на штрафы

Команда из Нижнекамска не прошла лицензирование для участия в РПЛ в следующем сезоне.

Директор «Нефтехимика» Валерий Калачев рассказал, почему его команда не стала обжаловать решение об отказе в выдаче лицензии.

— В большей степени это связано с турнирной ситуацией: у нас нет шансов попасть в четверку. Плюс действительно есть вопросы, которые нам надо устранить.

— Главное требование — стадион. РПЛ разрешает играть в пределах своего региона. Вам ведь можно принимать в Казани?
— Да. По стадиону вопросов никаких. Но, повторю, есть недостатки, которые надо устранить. В следующем сезоне «Нефтехимик» уже будет готов к тому, чтобы решать задачу выхода.

— В четверку вам не пробиться, но при этом вы можете занять даже пятое место, обойдя «Балтику» и «Торпедо». А последнее слово по формату «стыков» — за бюро Исполкома РФС.
— Приоритет ведь все равно отдается командам премьер-лиги, разве нет?

— Да, но здесь ситуация нетривиальная: «Нижний Новгород» могут поднять в элитный дивизион с третьей строчки.
— Могу сказать одно: те требования, которые предъявляются, мы на сегодняшний день не выполняем. Нам надо время на их исправление. С учетом ситуации в таблице мы не видели смысла подавать апелляцию и попадать потом на штрафы, — цитирует Калачева телеканал «Матч ТВ».

Нижнекамский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 70 очками, отставая от четвертой команды чемпионата «Алании» на четыре очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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