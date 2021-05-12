«Герта» на выезде одержала волевую победу над «Шальке»

В 31-м туре чемпионата Германии берлинская «Герта» на выезде победила «Шальке» со счетом 2:1.
Счет в матче на шестой минуте открыл марокканский полузащитник хозяев Амин Харит.
Гости восстановили равновесие в счете на 19-й усилиями бельгийского защитника Дедрика Бойаты. Нападающий Йессик Нганкам принес победу «Герте», забив решающий гол на 74-й.
«Герта» поднялась на 13-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Шальке» является худшей командой чемпионата с 13 очками.
15 мая берлинский клуб примет «Кельн», и в тот же день «Шальке» проведет домашний матч с «Айнтрахтом».