«Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов»

На 14-й минуте нападающий железнодорожников Франсуа Камано перебросил голкипера волжан Ивана Ломаева после ошибки Мехди Зеффана.
«Крылья» отыгрались спустя семь минут: красивую и стремительную комбинацию завершил Владислав Сарвели, которому оставалось лишь подставить ногу и попасть по пустым воротам.
На 48-й минуте матча Федор Смолов реализовал пенальти, заработанный им самим.
Точку в матче за шесть минут до конца основного времени поставил Мурило, головой отправивший мяч в ворота после подачи углового.
«Локомотив» выиграл девятый Кубок России в своей истории.
Кубок России
Финал
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1 (1:1)
Голы: Камано, 14; Смолов, 48 (с пенальти); Мурило, 84 – Сарвели, 22
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Мурило, 76), Пабло, Рыбчинский, Баринов (Куликов, 46), Мухин (Магкеев, 67), Жемалетдинов (Миранчук, 75), Крыховяк, Камано, Смолов (Эдер, 87).
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин (Чернов, 90), Горшков, Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 79), Якуба (Витюгов, 44), Р.Алвеш, Ежов (Ефремов, 90), Зиньковский, Сарвели (Голенков, 80), Сергеев.
Предупреждения: Пабло, 51; Камано, 64; Рыбчинский, 90; Рыбус, 90 – Якуба, 16
12 мая, Нижний Новгород.