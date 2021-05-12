«Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов»

На 14-й минуте нападающий железнодорожников Франсуа Камано перебросил голкипера волжан Ивана Ломаева после ошибки Мехди Зеффана.

«Крылья» отыгрались спустя семь минут: красивую и стремительную комбинацию завершил Владислав Сарвели, которому оставалось лишь подставить ногу и попасть по пустым воротам.

На 48-й минуте матча Федор Смолов реализовал пенальти, заработанный им самим.

Точку в матче за шесть минут до конца основного времени поставил Мурило, головой отправивший мяч в ворота после подачи углового.

«Локомотив» выиграл девятый Кубок России в своей истории.