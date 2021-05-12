«Севилья» дома победила «Валенсию», Черышев на 69-й минуте вышел на замену

В рамках 36-го тура испанской примеры «Севилья» на своем поле одержала победу со счетом 1:0 над «Валенсией».
Единственный гол в матче на 66-й минуте забил марокканский нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири.
Российский полузащитник проигравших Денис Черышев появился на поле на 69-й минуте, заменив нападающего Ману Вальехо.
«Севилья», набрав 74 очка, продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» остались на 14-й строчке с 39 очками.
16 мая состоятся матчи предпоследнего тура ла лиги «Вильярреал» – «Севилья» и «Валенсия» – «Эйбар».