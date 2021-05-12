Федор Смолов: В первом тайме «Крылья Советов» нас превосходили

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал ход финального матча Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

«Мы победили, поэтому получился финал. Ощущения по игре? Первый тайм плохой был. «Крылья» нас превосходили, забили гол. В перерыве поговорили, предъявили друг другу претензии. Никто с себя ответственности не снимает. Хорошо, что в начале второго тайма получили право на пенальти», - сказал нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что встреча закончилась со счетом 3:1, помимо Смолова, который реализовал упомянутый пенальти, за московскую команду забивали Франсуа Камано и Мурило, а в составе «Крыльев Советов» отличился Владислав Сарвели.