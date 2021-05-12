Николич посвятил победу в кубке умершему отцу

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы в Кубке России поблагодарил болельщиков железнодорожников и свою семью.

«Было тяжело, но трофей все равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, все время с командой. У нас впереди еще одна игра и еще один финал. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть еще шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Также хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушел. Я счастлив, — добавил тренер, сдерживая слезы», - приводит слова Николича «Матч ТВ».

Напомним, что перед последним туром российской премьер-лиги «Локомотив» отстает от идущего вторым «Спартака» на три очка. Железнодорожникам предстоит домашний матч с «Уралом», красно-белым - гостевой с «Ахматом».