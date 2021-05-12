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12 мая 22:32
автор: Александр Шульгин

Николай Наумов: Ожидаемая и заслуженная победа «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги финального матча Кубка России, в котором железнодорожники победили самарские «Крылья Советов» (3:1)

«Крылья» мне очень понравились. Но «Локомотив» все-таки по организации игры сильнее, исполнительское мастерство игроков повыше, это видно. Несмотря на то, что «Крылья» оказали очень достойное сопротивление и очень азартно играли. Тем не менее ожидаемая победа «Локомотива». Думаю, она заслуженная.

Отодвигать РПЛ на второй план «Локомотиву» все равно не стоило, несмотря на победу в Кубке. И там, и там нужно играть. Не нужно делить. Футбольный бог когда-нибудь накажет на это», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и выиграл девятый в своей истории трофей, обновив тем самым собственный рекорд.

источник: Чемпионат.com
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